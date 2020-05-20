Барнаул, , 08:48 — REGNUM Круг выявленных носителей коронавируса в Алтайском крае вновь расширился на 40 человек, также зарегистрирован ещё один факт смерти пациента с COVID-19. Как пояснили сегодня, 20 мая, в оперативном штабе региона, погибший являлся жителям Славгорода. Его болезнь осложнилась хроническими заболеваниями эндокринной и сосудистой систем.

«Врачи госпиталя Городской больницы 5 Барнаула провели тромболизис (тромболитическую терапию) и все необходимые реанимационные мероприятия, но спасти жизнь не смогли», — сказано в официальном сообщении.

Всего, по состоянию на утро, 20 мая, в регионе подтверждены положительные тесты на SARS-CoV-2 в 1054 случаях. Также известно, что из общего количества выявленных носителей вируса, 144 больны внебольничной пневмонией, 229 — ОРВИ, в 681 случаях — бессимптомное течение. Тяжелых больных с короновирусной инфекцией — 24 человека, 12 находятся на аппаратах ИВЛ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае произошло уже несколько вспышек коронавируса. Одна из последних произошла в Алтайской краевой клинической больницы скорой медицинской помощи. Данное учреждение пришлось закрыть на карантин. Общее количество погибших пациентов достигло пяти.

Читайте ранее в этом сюжете: В алтайской больнице скорой медпомощи выявили вспышку коронавируса