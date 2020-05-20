Альметьевск, Татария, , 10:21 — REGNUM В Татарии возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике. В Альметьевске 19 мая в квартире одного из домов обнаружено тело восьмилетнего мальчика с признаками насильственной смерти в виде удушения. Также обнаружено тело его 38-летней матери, которая, предположительно, покончила с собой. Их обнаружил пришедший домой отец мальчика, дверь была закрыта изнутри.

Найдена и изъята записка, предположительно оставленная матерью ребенка. Обстоятельства произошедшего выясняются, расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии судом в отношении двух жителей Алексеевского района, 40 и 38 лет, вынесен приговор. Обвиняемые систематически наносили побои, истязали детей, сопровождая свои действия пытками.

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