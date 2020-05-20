Барнаул, , 07:54 — REGNUM В Алтайском крае приостановлена госпитализации пациентов в один из самых востребованных стационаров — Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Как сообщает 20 мая оперативный штаб региона, на такой шаг руководство учреждения вынуждено было пойти из-за выявленных случаев заражения коронавирусом.

«Больных хирургического, травматологического и кардиологического профиля будут направлять в другие больницы Барнаула. Пациенты, которые сейчас находятся на госпитализации в больнице, продолжат лечение в условиях усиленного контроля за соблюдением санитарных норм», — сказано в официальном сообщении.

Приём пациентов в отделения, где зарегистрировано заболевание, закрыт. Пациенты и персонал из этих отделений остаются здесь на 14 дней.

Как уже сообщало ИА REGNUM, общее количество подтверждённых положительных тестов на SARS-CoV-2 в Алтайском крае составляет уже более 1000.

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