Токио, , 07:44 — REGNUM При пожаре в городе Годзё, расположенном в префектуре Нара в центральной части Японии, погибли не менее пяти человек. Об этом 20 мая сообщает телеканал NHK.

Местные власти сообщают, что пожар возник в двухэтажном деревянном доме. В результате возгорания погибли трое детей, возраст которых два, шесть и восемь лет.

Полиция и пожарные службы проводят расследование причин трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая в Новосибирске мужчина спас двух девочек из горящей квартиры соседей.

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