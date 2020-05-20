Ниамей, , 01:03 — REGNUM Не менее 12 военнослужащих армии Нигера погибли и 10 получили ранения в результате атаки боевиков радикальной группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юго-востоке страны, 19 мая сообщает агентство AFP со ссылкой на министерство обороны.

Террористы напали на военный пост в регионе Диффа. Семеро из них были убиты.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая в ходе военной операции в Нигере было уничтожено по меньшей мере 75 боевиков «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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