Ашхабад, , 22:24 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Узбекистана опровергло появившуюся соцсетях и в некоторых СМИ информацию о нашествии саранчи из соседней Туркмении. Об этом сообщила пресс-служба узбекского сельскохозяйственного ведомства.

В минсельхозе отмечают, что саранча, выявленная на территории Узбекистана, не пришла из-за границы, а появилась в стране как неотъемлемая часть природы.

«Они должны летать и вырастить крылья, чтобы перемещаться в отдаленные районы, из страны в страну. Этого служба борьбы с саранчой не допустит», — подчеркивают в сельхозведомстве.