Богота, 19 мая 2020, 21:21 — REGNUM Лёгкий самолёт, который использовался для проведения фумигации, потерпел крушение на западе Колумбии. Об этом 19 мая сообщает радиостанция Caracol.
Авиакатастрофа произошла утром 19 мая возле города Картаго, расположенного в западном департаменте Валье-дель-Каука. При взлёте у самолёта, по предварительным данным, отказал двигатель.
Самолёт упал рядом с аэропортом. Уточняется, что пилот в результате крушения не пострадал.
В настоящее время власти начали расследование обстоятельств и причин авиапроисшествия.
Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении самолёта ВВС Канады в провинции Британская Колумбия.
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