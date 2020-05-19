Ростов-на-Дону, , 18:31 — REGNUM В Ростовской области официально подтверждена информация о задержании главы администрации Азова. Чиновник стал фигурантом дела дела о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 19 мая.

Как полагают следователи, в 2018 году градоначальник в нарушение градостроительного, земельного и лесного законодательства подписал документ о передаче в собственность физическому лицу участка площадью 17 га. Земля была продана и использована под строительство. Своими действиями глава администрации Азова лишил муниципалитет права «владеть и распоряжаться указанными земельными участками».

Материалы уголовного дела переданы в отдел по расследованию особо важных дел.

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