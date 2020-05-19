Исламабад, , 17:58 — REGNUM Семь пакистанских военнослужащих погибли за последние сутки в результате двух терактов на территории провинции Белуджистан, сообщает 19 мая издание Dawn.

Шестеро военных погибли в результате подрыва автомобиля пограничного корпуса в населённом пункте Маха, а ещё один военнослужащий был убит в перестрелке с боевиками в Кече.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пятеро солдат и один офицер пограничного корпуса Пакистана были убиты в результате подрыва их автомобиля возле пакистано-иранской границы.

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