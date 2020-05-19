Минск, , 13:49 — REGNUM Товарищи оппозиционного деятеля Николая Статкевича покушались на заражение сотрудников Центризбиркома Белоруссии коронавирусом. Об этом 19 мая в Минске заявила председатель комиссии Лидия Ермошина.

«Данная группа, которую сформировал из людей с одинаковыми взглядами господин Статкевич, к сожалению, принимала все меры, чтобы ввергнуть в коллапс работу центральной комиссии», — заявила Ермошина на заседании ЦИК.

По словам Ермошиной, в составе «группы Статкевича» была женщина с положительным тестом на коронавирус. Председатель ЦИК отметила: «И ей это известно. Она несколько раз приезжала сюда, более того требовала особые условия, чтобы у нее документы принимали в кабинете. Наверное, хотелось плюнуть в моей приемной».

Как сообщает ИА «Интерфакс-Запад», Ермошина уточнила: после изоляции подавшей заявку из «группы Статкевича», она назвала контактом первого уровня человека, который принимал у нее в ЦИК документы, «чтобы вывести из работоспособного состояния весь аппарат».

«Вот методы работы этой группы. Это непорядочное и подлое поведение», — заявила Ермошина.

Она сравнила работу аппарата ЦИК в период приема документов о регистрации инициативных групп с «работой медицинских работников в чумном бараке».

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Напомним, президентская кампания в Белоруссии официально была объявлена 8 мая с назначенным на 9 августа основным днём голосования. Заявки на регистрацию инициативных групп по сбору подписей за выдвижение себя кандидатами в президенты подали 55 человек.