Барнаул, , 13:40 — REGNUM В Алтайском крае, где уже выявили более 1000 носителей коронавируса, зарегистрирован пятый случай смерти пациента с COVID-19. Эту информацию сегодня, 19 мая, подтвердил оперативный штаб региона.

Из обстоятельств гибели известно, что речь идёт о пациентке госпиталя городской больницы № 5 Барнаула — уроженке Тюменцевского района 1952 года рождения. В стационар краевой столицы она была переведена в связи с ухудшением состояния здоровья: после заражения SARS-CoV-2 у женщины развилась внебольничная пневмония, лечение которой осложнялось обострившимися хроническими заболеваниями.

Как уже сообщало ИА REGNUM, общее количество подтверждённых положительных тестов на SARS-CoV-2 в Алтайском крае составляет уже 1014.

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