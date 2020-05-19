Барнаул, , 09:39 — REGNUM Круг выявленных носителей коронавируса в Алтайском крае за последние сутки, 18 мая, расширился ещё на 44 человека. Как сообщает оперативный штаб региона, общее количество подтверждённых положительных тестов на SARS-CoV-2 составляет уже 1014.

«Из всех случаев заболеваний 91 — завозные (2 — из-за рубежа), 710 случаев — по контакту с заболевшими. 137 — выявлены у больных внебольничной пневмонией, 219 — у заболевших ОРВИ, в 658 случаях — бессимптомное течение. В настоящее время 26 больных находятся в тяжелом состоянии, 11 из них подключены к аппарату ИВЛ, состояние еще 39 пациентов врачи оценивают как средней степени тяжести», — сказано в официальном сообщении.

По-прежнему больше всего положительных тестов получают на территориях, где произошли вспышки коронавируса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 19 мая, стало известно о том, что первый носитель коронавируса выявлен в российском городе-курорте Белокурихе.

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