Белокуриха, Алтайский край, , 08:14 — REGNUM В алтайском городе — курорте Белокурихе появился первый носитель SARS-CoV-2. Информация об этом подтвердили сегодня, 19 мая в пресс-службе мэрии. Ивестно, что положительный тест был получен у пациентки, которая проходит лечение на базе 5-й городской больницы в Барнауле.

«Жителям города рекомендовано неукоснительно соблюдать меры предосторожности. Людям старше 65 лет — строго находиться в самоизоляции», — сказано в официальном сообщении.

Власти города обязали у граждан при посещении магазинов, аптек и других общественных мест соблюдать масочный режим надевать перчатки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 31 марта Алтайский край, как и многие другие российские регионы, перешёл в режим самоизоляции. В соответствии с распоряжением российского правительства, в Белокурихе закрыли санатории. По состоянию на утро 18 мая в регионе были выявлены 45 новых носителей коронавируса, общее же их число составляет 970 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: На Алтае выявили почти тысячу носителей SARS-CoV-2