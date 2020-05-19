Нью-Дели, , 07:56 — REGNUM Три человека погибли при опрокидывании грузовика в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, сообщает пресс-служба полиции штата.

Сообщается, что авария произошла в районе Махоба. Грузовик, на котором ехали трудовые мигранты, перевернулся на дороге. В результате ДТП погибли три человека, еще 12 получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая два грузовика столкнулись в индийском штате Уттар-Прадеш. В результате аварии погибли 24 человека, еще 25 получили различные травмы.

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