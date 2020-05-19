Иркутск, , 07:34 — REGNUM В Приангарье за сутки выявили сразу 48 новых носителей SARS-CoV-2. Такие данные на утро 19 мая приводит оперативный штаб региона. Всего в Иркутской области положительные тесты подтвердилась уже в 746 случаях.

Госпитализированы 572 человека, в том числе — 195 вахтовиков, 160 человек выздоровели. Также в регионе появился ещё один погибший от COVID-19. Таким образом, общее число жертв составляет семь человек. Ещё семеро умерли от других заболеваний, не связанных с COVID-19.

Как уже сообщало ИА REGNUM, только за 17 мая в Приангарье было выявлено 97 новых носителей SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: В Приангарье выявили сразу 97 новых носителей SARS-CoV-2