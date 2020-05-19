Красноярск, , 07:23 — REGNUM Жители южных районов Красноярского края обсуждают в соцсетях падение метеорита в ночь на 19 мая. Яркую вспышку в ночном небе зафиксировали камеры видеонаблюдения в Канске.

«Объект был замечен также в Курагинском, Минусинском, Каратузском районах и т.д. После падения, по словам очевидцев, раздался сильный хлопок», — сообщают в группе «ЧП в Канске» в соцсети «ВКонтакте».

Местные жители сообщают, что метеорит предстал в видео яркого огненного шара, за которым тянулся длинный хвост. По данным СМИ, вспышку заметили даже в соседней Хакасии. Некоторые комментаторы шутят, что с метеоритом на землю прибыл очередной вирус.

Напомним, с началом эпидемии коронавируса некоторые учёные всерьёз обсуждали версию о внеземном его происхождении. Как сообщало ИА REGNUM, гипотезу о попадании вируса на Землю вместе с упавшим метеоритом назвал вероятной заведующий отделом Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Ильин.

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