Куньмин, Китай, , 06:14 — REGNUM Число жертв землетрясения магнитудой 5 в уезде Цяоцзя провинции Юньнань на юго-западе Китая возросло до четырёх, еще 24 человека получили ранения, сообщает 19 мая агентство Синьхуа.

Спасатели из местного бюро общественной безопасности, пожарные и сотрудники экстренных служб были немедленно на правлены в зону бедствия. В комитете по борьбе с природными бедствиями Юньнани и департаменте по чрезвычайным ситуациям региона запустили четвертый уровень экстренного реагирования в связи с произошедшим.

В регионе также было повержено 10 базовых станций мобильной связи, за прошедшее время успели починить половину из них. На место трагедии было направлено 100 палаток, 500 одеял, 25 тонн риса и 400 баррелей пищевого масла.

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