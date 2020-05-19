Куньмин, Китай, , 04:01 — REGNUM Два человека погибли и еще 13 получили ранения в результате землетрясения на юго-западе Китая, сообщает 19 мая агентство Синьхуа.

Жертвами землетрясения в уезде Цяоцзя провинции Юньнань на юго-западе Китая стали два человека, еще 13 получили ранения, сообщили местные власти. Продолжается выяснение подробностей случившегося.

Напомним, что в результате землетрясения магнитудой 5, которое произошло в 21:47 по местному времени 18 мая, рухнул один до, погребя под обломками троих обитателей.

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