Чанша, Китай, , 03:11 — REGNUM Тело проевшей женщины-пилота вингсьюта (костюма-крыло) было найдено спустя почти неделю поисков после того, как она пропала, выпрыгнув с вертолета во время съемок фильма в города Чжанцзяцзе в Китае, сообщает 18 мая агентство Синьхуа.

Как сообщили источники Тяньмэньшаньского национального лесного заповедника, спасатели немедленно кинулись на место после того, как услышали от местных жителей, что они видели тело человека вдали в густом лесу парка. Никаких признаков жизни упавший пилот не подавала.

Тело было найдено на высоте 900 метров над уровнем моря после падения с относительной высоты 1600 метров в результате прыжка с вертолета. Пилот отклонилась от запланированного маршрута и потеряла контакт с остальной группой примерно после 11:19 по местному времени 12 мая, когда она с другим пилотом выпрыгнула из вертолета на высоте 2500 метров.

Како отмечается, 23-летняя погибшая была профессионалом своего дела и совершила уже сотни прыжков с вингсьютом. Спасатели уверены, что причиной трагедии стала неисправность парашюта. Поисково-спасательные работы были осложнены не простым рельефом на месте падения.

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