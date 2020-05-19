Багдад, , 03:13 — REGNUM В Багдаде в ночь на 19 мая две неуправляемые ракеты взорвались в непосредственной близости от «зелёной зоны». Об этом со ссылкой на источник в службе безопасности сообщает телеканал Al Sumaria.

Две ракеты «упали непосредственно перед Зелёной зоной» — района Багдада, где располагаются правительственные учреждения и иностранные посольства. При этом, одна из ракет «упала на крышу одного из зданий без каких-либо повреждений».

По словам источника, «патрули службы безопасности начали поиск места запуска ракет». Какой-либо информации о пострадавших пока не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, военные США разместили системы ПВО Patriot на иракских базах для защиты своих вооруженных сил от возможных атак Ирана или шиитских ополченцев.

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