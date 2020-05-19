Исламабад, , 00:49 — REGNUM Две женщины в Пакистане были убиты в так называемом «убийстве чести» после того, как видео, на котором они целуются с мужчиной, распространилось в интернете. Об этом сообщает CNN.

По словам офицера полиции Мухаммада Наваз-Хана, двоюродные сестры в возрасте 22 и 24 лет были застрелены и похоронены 14 мая в отдаленной деревне в пакистанской провинции Северный Вазиристан. Хан сказал, что отец одной из жертв и брат другой жертвы были арестованы в воскресенье и признались в убийстве женщин.

Просочившееся видео с мобильного телефона, в котором появились женщины, было снято год назад, но в этом месяце появилось в социальных сетях, вызвав гнев семьи и решение убить женщин, рассказал Хан. На кадрах видно, как молодой человек целует двух женщин в губы, а третья женщина смеется вместе с ними. Жизнь третьей женщины, как полагают, вне опасности, сказал Хан.