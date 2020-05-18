Одесса, Украина, , 18:01 — REGNUM Одна из стен пятиэтажного жилого дома обвалилась в Одессе, сообщает 18 мая госслужба Украины по ЧС.

По информации спасателей, стена обрушилась частично, с первого по третий этаж. Обрушение произошло по адресу ул. Торговая, дом № 20.

Сейчас на месте обрушения работают спасатели, они разбирают завалы и ищут пострадавших.

Информация о жертвах и пострадавших будет уточняться.

В пресс-службе уточняют, что на месте происшествия задействованы 42 человека личного состава и девять единиц спецтехники.

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