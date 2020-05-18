Сургут, Югра, , 16:01 — REGNUM Открытие госпиталя на 200 коек для больных с COVID-19 в Сургуте породил фейк о летящих из Таджикистана в Югру заражённых коронавирусом людях. Об этом сообщает «СургутинформТВ».

По соцсетям и мессенджерам распространяют информацию якобы переданную медсестрой окружной больницы. Руководство сургутской клинической больницы сообщило о недостоверности данной информации. Никаких двух бортов из Таджикистана с «ковидными» пациентами не ждут и в аэропорту Сургута.

Сотрудники полиции очередной раз убедительно просят граждан ориентироваться только на официальные источники информации.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре выявили фейк о смерти от коронавируса на месторождении