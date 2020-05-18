Кострома, , 15:04 — REGNUM В Костромской области было закуплено 800 просроченных аппаратов ИВЛ по цене в 5 тысяч рублей каждый. Об этом со ссылкой на материалы расследования, связанного с попыткой продажи медтехники выпуска 1990-х годов, сообщает «Коммерсантъ».

Аппарат ИВЛ модели «Фаза-5НР»

Из материалов уголовного дела следует, что продавцом просроченной техники выступила костромская форма ООО «Кострома-Медико». Аппараты модели «Фаза-5НР» в комплекте с наркозной приставкой и реанимационным блоком продавались по 5 тысяч рублей за штуку. Невысокая цена объяснялась устаревшей модификацией аппаратов и отсутствием разрешительной документации на использование. По словам представителей ООО «Кострома-Медико», до продажи аппараты находились на консервации на складах Росрезерва.

Купить и перепродать подозрительную технику с костромского склада, по информации правоохранителей, решил бывший депутат заксобрания Нижнего Новгорода от «Справедливой России» Валерий Гельжинис. Первые 286 из 800 приобретённых им приборов были доставлены на производственный склад в Московской области, эти комплекты бизнесмен с компаньонами решил продать через интернет — по 700 тысяч рублей за штуку. Однако, объявлением заинтересовались правоохранители. Бизнесмена подозревают в покушении на мошенничество, обвинение его партнерам уже предъявлено.

Отметим, что генеральным директором ООО «Кострома-Медико» (входит в состав ООО НПФ «Костромская медтехника»), зарегистрированного в 2005 году, выступает Андрей Макаров. На микропредприятии работает 37 сотрудников. Организация занимается производством одноразовых медицинских шприцев, оборудования и инструментов.

Организация являлась поставщиком в 6 государственных контрактах на сумму свыше 12 миллионов рублей. В том числе, поставляла товары в ОГБУЗ «Городская больница г. Костромы», бюджетное учреждение «Центр матери и ребенка», ярославскую клиническую больницы скорой медицинской помощи.

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