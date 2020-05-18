Ярославль, , 13:08 — REGNUM 18 мая Кировский районный суд Ярославля признал виновным индивидуального предпринимателя в нарушении правил поведения при режиме повышенной готовности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Кировский суд в Ярославле

В суд материал об административном правонарушении поступил после проверки прокуратуры. Как установили прокуроры, кальянная «Мятный Джо» работала в нарушении указа губернатора о введении в регионе режима повышенной готовности. Кальянная была открыта, в ней были посетители, к которым подходил официант.

Владелец заведения уверял, что кальянную открыл официант по собственной инициативе. Однако суд в это не поверил и назначил предпринимателю минимально возможный в этом случае штраф — 30 тысяч рублей. Максимальный штраф для ИП без образования юридического лица составляет 50 тысяч, а для юридических лиц — до 300 тысяч рублей.

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