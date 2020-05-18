Пермь, , 12:59 — REGNUM В Пермском районе Пермскогок рая рыбалка возле линии электропередач привела к гибели мужчины. Он получил смертельный удар током, сообщает пресс-служба компании «Пермэнерго».

Смертельный несчастный случай произошел 17 мая в районе деревни Петровка. Мужчина приблизился удилищем к проводам воздушной линии электропередачи на недопустимое расстояние и получил сильнейший удар током. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть рыбака.

Энергетики подчеркивают, что рыбалка вблизи ЛЭП таит смертельную опасность. Длинная совеременны удочек может достигать 12 метров. С поднятой вверх удочкой возле ЛЭП можно попасть попасть под напряжение. Порой не требуется прямого контакта с токоведущими частями. При этом под воздействием электрического тока оказывается не только человек, который держит удочку, но и люди поблизости.