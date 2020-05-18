Гавайи, США, , 12:17 — REGNUM Турист из Нью-Йорка был арестован на Гавайях после того, как он разместил пляжные фотографии в Instagram, когда он должен был находиться в карантине, передает СNN.

23-летний мужчина арестован за нарушение обязательного 14-дневного карантина, говорится в заявлении администрации губернатора Гавайев. Турист прибыл в Оаху в понедельник и быстро разместил свои многочисленные пляжные фотографии в Instagram. Он якобы использовал общественный транспорт, чтобы добраться до многих мест, где он был изображен, говорится в заявлении властей.

«Власти узнали о его сообщениях в социальных сетях от граждан, которые видели его посты-на пляже с доской для серфинга», — говорится в заявлении.

Гавайи сообщили о 638 случаях заражения коронавирусом и 17 случаях смерти от COVID-19. Стремясь остановить распространение вируса, власти штата требуют от путешественников, прибывающих на острова, провести 14 дней в изоляции, не покидая своего гостиничного номера или места жительства. Они обязаны заполнить документ, подтверждающий, что нарушение карантина является уголовным преступлением, наказуемым штрафом в размере 5000 долларов и тюремным заключением на срок до года, сообщает департамент транспорта штата.