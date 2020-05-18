Ставрополь, , 12:45 — REGNUM Жители многоквартирного дома в Ставрополе остались без газа из-за падения автокрана на газовую трубу. Также имеется пострадавший, сообщили ИА REGNUM 18 мая в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Инцидент произошел сегодня в 10:10 на улице Краснофлотской. Без газоснабжения остался девятиэтажный дом, в котором проживают 550 человек, в том числе почти 160 детей. В результате происшествия один человек получил перелом ноги.

Кроме того, из-за падания автокрана повреждено остекление лоджий восьми угловых квартир многоэтажки. На месте в настоящее время работают экстренные службы, информация уточняется.