Кабул, , 11:52 — REGNUM Один из детей, которые подверглись террористической атаке в кабульском роддоме, выжил благодаря усилиям врачей, передает Washington Examiner.

Когда террорист открыл огонь по матерям и детям, девочке было только три часа от роду. В нее попали две пули, однако медикам удалось устранить последствия ранений, в том числе, восстановить ногу, которую повредила одна из пуль.

По словам доктора Нур уль-Хаг Юсафзаи из Детского госпиталя им. Индиры Ганди, операция прошла успешно, ребенок сможет ходить, когда вырастет. «Но увидеть новорожденного ребенка, которому всего три часа от роду, в которого выстрелили дважды… Все в шоке. Это бесчеловечно», — говорит врач.

Мать ребенка выжить в этом нападении не смогла. Отец девочки назвал ее в честь погибшей матери — в тот день, говорит он, обрушилась вся его жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая террористы атаковали роддом «Врачей без границ» в столице Афганистана. Сначала в больнице прогремел взрыв, а после туда ворвались вооружённые боевики в военной и полицейской форме и устроили стрельбу по людям.

Число погибших в результате теракта составило 16 человек, в их числе — роженицы и новорождённые младенцы.