Сакраменто, США, , 11:45 — REGNUM Возле берегов штата США Калифорния было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Об этом 18 мая сообщает Геологическая служба США.

Также, по данным службы, указывается, что эпицентр подземных толчков располагался на 252 км в западном направлении от города Юрика с населением 27 тысяч жителей, а его очаг залегал на глубине 10 км.

При этом данные о пострадавших и разрушениях не приводятся.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что подземные толчки магнитудой 5,2 зафиксированы на северо-востоке Японии на острове Хонсю.