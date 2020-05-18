Казань, , 11:36 — REGNUM В Татарии 18 мая число умерших на фоне коронавирусной инфекции увеличилось на одного человека и достигло восьми. 16 мая скончался восьмой пациент с коронавирусом, сообщает 18 мая республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Мужчина — житель Нижнекамского района 1941 года рождения с 1 мая находился в инфекционном отделении Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы. У погибшего болезнь протекала в тяжелой форме, осложненной внебольничной двухсторонней полисегментарной пневмонией. С 6 мая мужчина был переведен на аппарат ИВЛ (искусственная вентиляция легких). Он имел хроническое сердечно-сосудистое заболевание и бронхиальную астму. Причина смерти подтвердилась проведенной экспертизой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии 18 мая подтвердились 80 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Всего с момента начала наблюдения заразились коронавирусом 2 312 человек, выздоровели 1 195 пациентов, за минувшие сутки 22 человека. С начала эпидемии скончались восемь человек.

Читайте также: В Татарии выявили 80 новых случаев заражения коронавирусом