Кемерово, , 10:55 — REGNUM В Кемеровской области с начала действия особого противопожарного режима возбуждено 875 административных дел. Нарушителям выписано 376 штрафов на общую сумму более 950 тысяч рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Напомним, особый противопожарный режим действует на территории Кузбасса с 15 апреля. Жителям и организациям строго запрещается использовать открытый огонь в лесах, на сельскохозяйственных угодьях, на приусадебных участках частных подворий, на территориях дачных и садовых обществ.

В ведомстве уточнили. что до конца особого режима (1 июня) штрафы за нарушение требований пожарной безопасности увеличены: для должностных лиц он составляет от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для граждан — от 2 тыс. до 4 тыс. рублей.