Самара, , 10:52 — REGNUM Двое взрослых и двое детей пострадали после опрокидывания автомобиля на трассе в Самарской области. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла днем 17 мая на автотрассе Шигоны — Тайдаково — Усолье. Автомобиль ВАЗ 21 099 на 10 км этого шоссе съехал в кювет и опрокинулся.

В этом автомобиле находились мужчина 1980 года рождения, женщина 1983 года рождения и два ребенка 2016 и 2019 годов рождения. Они получили травмы и их срочно доставили в больницу.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбурге насмерть сбили велосипедиста