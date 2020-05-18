Санкт-Петербург, , 10:55 — REGNUM В несколько домов на трех улицах и проспекте Большевиков в Невском районе Петербурга вернулся свет. Специалистам удалось устранить техническое нарушение на электрическом оборудовании. Об этом 18 мая корреспонденту ИА REGNUM рассказал представитель компании «Россети Ленэнерго».

Ранее сообщалось, что из-за технической неполадки на оборудовании в 110 кВ без света остались дома на проспекте Большевиков и улицах Народная, Русановская, Новоселов.

«С 10:34 потребители получают электроэнергию. Бригады компании выехали на место сразу после поступления сигнала об отключении и оперативно провели необходимые работы», — отметили в электросетевой компании.

Как уточнили ИА REGNUM в администрации Невского района, всего было отключено 92 объекта, из них 32 на левом берегу Невы, 60 — на правом берегу.

«На данный момент подключение восстановлено», — подтвердили власти района.

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