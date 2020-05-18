Афины , , 10:44 — REGNUM В Греции вечером 17 мая и в ночь на 18 мая произошли массовые беспорядки. Анархисты жгли в Афинах и Солониках автомобили банкоматы. Об этом сообщает портал flash.gr.

Нападения были организованные и скоординированные и произошли в афинских районах Паграти, Петралона, Кипсели, Галаци, Неа Смирни и Халандри практически одновременно — в течение 13 минут (в промежутке времени между 2:05 и 2:18).

Были подожжены банкоматы, легковые автомобили, а также грузовики супермаркетов и компаний по быстрой перевозке грузов. Всего пострадало более 12 автотранспортных средств, а также три банкомата.

Полиция задержала 40 человек. В Солониках было подожжено шесть автомобилей и несколько мусорных баков. Задержаны и затем освобождены десять человек.

Причина беспорядков выясняются.