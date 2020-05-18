Уфа, , 10:37 — REGNUM 17 человек, в том числе двух детей, пришлось эвакуировать при ликвидации пожара на балконе в многоквартирном доме в Уфе. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, возгорание произошло утром 18 мая текущего по улице Карла Маркса.

Прибыв по тревоге на тушение огня, спасатели установили, что горит балкон на седьмом этаже многоэтажки. При тушении пожара они воспользовались автолестницей. Во время борьбы с огнем пожарные эвакуировали 17 человек, в том числе двух несовершеннолетних. В результате они в течение 20 минут потушили огонь, сейчас проливают конструкции и разбирают их.

Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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