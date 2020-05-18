Курган, , 10:33 — REGNUM В Зауралье задержаны пятеро жителей Челябинской области, подозреваемых в краже 27 коров и телят. Стоимость украденного скота составляет более одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Задержание скотокрадов Пресс-служба УМВД России по Курганской области

В отдел полиции 15 мая обратилась жительница Щучанского района, у которой из загона похитили 27 голов крупного рогатого скота. Коров и телят нашли по следам, которые тянулись 20 км. Место передержки скота нашли в лесном массиве. Скотокрадов задержали, когда те приехали на автомобиле за животными. Коровы и телята возвращены хозяйке.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ («Кража»).