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«Жара, засуха»
Талибы* заявили о причастности к взрыву на востоке Афганистана
*Талибы — запрещённая в России организация
Газни, Афганистан,
18 мая 2020, 10:40 — REGNUM Боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили об ответственности за взрыв на востоке Афганистана, унёсшего жизни семи человек. Об этом сообщает 18 мая телеканал Tolo News.
Рано утром 18 мая взрыв произошёл в провинции Газни, возле здания местного подразделения Национального управления безопасности (NDS). Взрывное устройство находилось в машине. Террорист, который привёл его в действие, погиб.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва в провинции Газни погибли семь человек, более 40 получили ранение.
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Подрывы взрывных устройств в Афганистане происходят регулярно и зачастую приводят к значительным жертвам как среди полиции и военных, так и гражданского населения.
Распространенной тактикой является использование заминированных автомобилей, нередки случаи подрыва смертников, оснащенных т.н. «поясом шахида». Дополнительной проблемой является значительное количество мин, число которых измеряется десятками миллионов штук.
По мнению Центра обнаружения мин ежемесячно от подрыва на минах гибнут от 180 до 200 человек. Подрывы фугасов активно используются членами движения «Талибан» (радикальная организация, чья деятельность запрещена в России ) для атак против представителей нынешних властей Афганистана.