* Талибы — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, , 10:40 — REGNUM Боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили об ответственности за взрыв на востоке Афганистана, унёсшего жизни семи человек. Об этом сообщает 18 мая телеканал Tolo News.

Рано утром 18 мая взрыв произошёл в провинции Газни, возле здания местного подразделения Национального управления безопасности (NDS). Взрывное устройство находилось в машине. Террорист, который привёл его в действие, погиб.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва в провинции Газни погибли семь человек, более 40 получили ранение.

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