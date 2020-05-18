Якутск, , 10:32 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что паводковая ситуация стабилизировалась и проблем по продвижению ледохода нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«В целом паводковая ситуация в этом году стабильная. Сейчас ледоход на реке Лене наблюдается ниже посёлка Сангар. Уровни воды стабильно падают. Мы не видим каких-либо проблем по продвижению ледохода дальше», — сказал Айсен Николаев.

На реке Алдан уровни воды высокие, но не критические. Вилюй со дня на день выйдет в устье.

Опасения вызывает река Колыма. Затоплена взлётно-посадочная полоса аэропорта. Необходимый объём взрывчатки в случае затора льда на реке Колыма есть.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в зону подтопления попали 19 населённых пунктов, а также Якутск и Жатай.