Чебоксары, , 10:13 — REGNUM В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела о нарушениях, допущенных при строительстве следственного изолятора. Оценённый следствием ущерб оценивается более чем в 57 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Речь идёт о строительстве нового следственного изолятора по Лапсарскому проезду в Чебоксарах, которое велось в рамках государственного контракта между региональным УФСИН и СМУ-13. Перед судом предстанут бывший заместитель директора по строительству ФГУП «Строительно-монтажное управление № 13» ФСИН России, экс-начальник отдела капитального строительства УФСИН по Чувашии, а также замначальника исправительной колонии № 1, который курировал строительство.

Следствие полагает, что в 2014—2017 годах обвиняемые «по своему усмотрению сократили объемы подлежащих выполнению строительно-монтажных работ, которые были проведены с использованием материалов и оборудования ненадлежащего качества».

«Кроме того, приобретено оборудование, не соответствующее проектно-сметной документации по своим качеству и стоимости, в последующем предъявив к оплате в УФСИН РФ по Чувашии фиктивные документы», — говорится в сообщении.

Правоохранители полагают, что это привело «к полной и частичной функциональной непригодности возведенных конструктивных элементов объекта строительства», часть из которых «необходимо демонтировать и возводить заново».

В следственном управлении отмечают, что изолятор пока не введен в эксплуатацию.

Ущерб, причиненный федеральному бюджету, оценивается в сумму более 57 млн рублей.

Обвинение предъявлено по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). Факты противоправной деятельности выявлены в результате оперативного взаимодействия с органами прокуратуры и УФСБ.

Дело направлено в Московский районный суд Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года в Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении первого заместителя министра природных ресурсов и экологии республики. Ему предъявлено обвинение в превышении полномочий.

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