Ташкент, , 10:13 — REGNUM Житель узбекистанского Карши покончил с собой после бытового конфликта со своим 80-летним отцом, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Резонансный случай произошел 15 мая в 14:30 (12:30 мск). Отец и сын долгое время конфликтовали друг с другом. Мужчина 1974 года рождения в ходе ссоры причинил повреждения своем отцу и себе. От полученных травм оба скончались на месте.

В результате происшествия пострадали также несовершеннолетние дети и двое взрослых. Медики госпитализировали пострадавших с ожогами. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство».