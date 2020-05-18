Джакарта, , 10:08 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в округе Мимика в провинции Папуа в Индонезии, сообщает Detik.

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии отметило, что землетрясение произошло в воскресенье, 17 мая 2020 года, около 21:48 по местному времени на глубине 32 км.

«Эпицентр землетрясения находился на суше в 62 км к юго-востоку от округа Мимика», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Информации о повреждениях, вызванных землетрясением, не поступало.

Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.