Полевской, Свердловская область, , 10:07 — REGNUM В Полевском перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело по существу рассмотрит Полевской городской суд. Инкриминируемая обвиняемому статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы в колонии.

По версии следствия, преступление произошло в ночь с 23 на 24 февраля 2020 года. Будучи в пьяном виде, гражданин на почве личной неприязни нанёс своему знакомому удар молотком по голове. В результате агрессии потерпевший получил тяжёлую травму, повлекшую вред здоровью.