Ревда, Свердловская область, , 10:06 — REGNUM Медсёстры Ревдинской городской больницы (РГБ, Свердловская область) заявили, что им не выплачивают надбавки по коронавирусу.

Как сообщает портал «Ревда-инфо», по словам медиков, главный врач учреждения Евгений Овсянников заявил им: доплат медсёстрам не выдадут.

«Мы спрашивали у главврача, почему мы ничего не получим, ведь мы тоже работаем с коронавирусными больными (на этапе подтверждения инфекции), на что он ответил, что заболевшие у нас получили подтверждение анализа, после чего их отправили в Екатеринбург, а здесь не лечат», — цитирует работниц издание.

Как сообщало ИА REGNUM, в РГБ произошла вспышка коронавируса. Вирус нашли сразу у 14 медиков.

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