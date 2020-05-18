Санкт-Петербург, , 10:08 — REGNUM В Тосненском районе Ленинградской области после ДТП, которое могло быть специально спровоцировано преступниками, из прицепа грузового автомобиля похитили груз мобильной электроники на сумму более 50 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, злоумышленников и похищенный товар ищет полиция.

Это происшествие случилось еще 19 ноября 2019 года на 613-м км новой автодороги М-11 (Москва — Петербург). В тот день в ДТП попал грузовой тягач марки Mercedes, принадлежащий транспортной компании. Водитель грузовика в ДТП получил различные травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован.

«В прицепе указанного тягача транспортировалась партия электронной аппаратуры, принадлежащей двум компаниям, представленной в виде планшетных компьютеров и мобильных телефонов различных марок, а также аксессуаров к ним», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Позже от двух коммерческих компаний, хозяев груза, поступили заявления о хищении товара. Общая сумма ущерба составила 53 млн 669 тыс. 715 рублей.

Однако уголовное дело по статье УК РФ «Кража» было возбуждено следственным отделом ОМВД России по Тосненскому району только 16 мая 2020 года — как отметили в Главке МВД, «по результатам комплекса проверочных мероприятий после сбора ряда необходимой документации».

Проводятся мероприятия по установлению, поиску и задержанию злоумышленников.