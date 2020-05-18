Барнаул, , 09:49 — REGNUM В Алтайском крае продолжают десятками подтверждать положительные тесты на SARS-CoV-2. Вот и сегодня, 18 мая, по данным оперативного штаба региона, выявлены 45 новых носителей коронавируса, общее же их число составляет 970 человек. Большая их часть проживает в Барнауле (332 человека), Змеиногорском районе (245), Бийске (94) и Рубцовске (43).

В большинстве случаев (634) наблюдается бессимптомное течение. «Из общего количества — 20 тяжелобольных, семь из них подключены к аппаратам ИВЛ, 33 пациента — в средней степень тяжести», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 17 мая в регионе выявлены 40 новых носителей вируса. Ежедневное подтверждение десятков новых положительных тестов связано с несколькими вспышками SARS-CoV-2.

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