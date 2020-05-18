Соледар, ДНР, , 09:46 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики семь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 97 единиц боеприпасов, сообщили 17 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности 12 мин калибра 120 мм, 57 мин калибра 82 мм, применили гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, посёлок шахты 6/7), Озеряновка, Спартак, Каштановое, Петровское, Октябрь», — сказано в сообщении.

В результате обстрела посёлка Октябрь повреждено остекление одного из домов. Жертв среди мирных жителей не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в Турции Андрей Сибига заявил, что ни один конфликт на постсоветском пространстве якобы не обходится без участия России.

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