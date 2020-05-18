Чита, , 09:35 — REGNUM В Забайкальском крае скончались уже пять носителей SARS-CoV-2. По данным оперативного штаба региона на утро, 18 мая, 10 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 43 — средней степени тяжести, три человека находятся на аппарате искусственной вентиляции легких, 16 получают кислородную поддержку.

Всего в Забайкалье официально подтверждено 595 положительных тестов на на SARS-CoV-2. Полностью выздоровели и выписаны из больниц 225 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM 17 мая, только за последние сутки подтверждены 40 положительных тестов на SARS-CoV-2.

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