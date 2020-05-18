Чебоксары, , 09:33 — REGNUM В Чувашии установилась достаточно прохладная для мая погода. Температура воздуха на 6 градусов ниже климатической нормы, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

По прогнозам синоптика-любителя, высотная ложбина над Европейской территорией России будет напоминать о себе дождями, как минимум, до 22 мая. Самые сильные осадки ожидаются 19 и 21 мая. В эти дни дневная температура воздуха составит +10…+15 градусов, что на 6 градусов ниже климатической нормы.

По предварительным данным, погода может начать улучшаться в последней декаде мая, при этом дожди, вероятнее всего, прекратятся только ближе к концу мая.

По прогнозу Чувашского ЦГМС, 18−19 мая в республике прогнозируются переменная облачность и дожди. 18 мая температура днём составит +11…+16, на почве заморозки. 19 мая прогнозируется северо-западный ветер 7−12 м/с, температура воздуха днём составит +7…+12 градусов. 20 мая днём прогнозируется преимущественно без осадков, порывы западного ветра будут достигать 12 м/с, температура днём составит +10…+15 градусов.