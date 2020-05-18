Якутск, , 09:32 — REGNUM В отдел полиции по Мирнинскому району Якутии обратился мужчина с заявлением о краже сотового телефона и 640 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

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Полицейским удалось оперативно установить личность подозреваемого — 30-летнего приятеля заявителя.

«В день кражи потерпевший вместе с подозреваемым распивал спиртное, знакомый заметил как его друг пользуется своим мобильным банком. При этом на балансе банковской карты была крупная сумма денег. Подозреваемый решил похитить телефон. Он ушёл из квартиры пострадавшего и посредством услуги «мобильный банк» перевёл на свой счёт 640 тыс. рублей. Затем улетел в Якутск. Там он ни в чем себе не отказывая, потратил все похищенные денежные средства на личные нужды», — пояснили в полиции.

Похитителю грозит лишение свободы до шести лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ижевске задержан 29-летний ранее судимый мужчина, подозреваемый в краже мобильных телефонов из отдела в торговом центре.